独家：墨西哥取消对美国蔗糖出口许可证 称美方无人协商

路透墨西哥城3月7日 - 根据路透看到的一封信件，由于对发货速度存在争议，墨西哥已取消现行对美国的蔗糖出口许可证，行业消息人士表示，这场突然爆发的争议可能造成供应暂时中断。

这是一封墨西哥糖业商会周一发给糖厂的信件，信中将目前状况部分归咎于美国商务部相应职务空缺，墨西哥糖业商会称这导致美方对规定的解读“过于拘泥法规”，因为华府方面缺乏对应职务的人与墨西哥官员进行协商。

美国与墨西哥之间多年来贸易争议一直不断，行业人士表示，蔗糖炼制厂目前正为价格与原料供应紧张所苦。墨西哥为美国最大的海外蔗糖供应来源。

信中表示，现有的许可证将于4月重新发行。由于正值收获高峰期，墨国糖厂目前已处于满负荷生产。

墨西哥经济部称无法立即置评。墨西哥蔗糖业商会官员不予置评。

按照2014年的一项贸易协议，墨西哥的糖出口配额每年进行设定，当前的2016-17作物年度出口配额为82万吨。

美国糖业去年底向美商务部施压，迫其撤出2014年的贸易协议，除非能重新谈判协议。该协议设定了美国自墨西哥进口糖的价格和配额。

目前美墨两国关系紧张。特朗普1月上任后，正寻求重谈北美自由贸易协定(NAFTA)，因其认为该协定更有利于墨西哥。(完)