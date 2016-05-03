墨经济部长称美总统参选人倡导的贸易保护主义将损害世界经济

墨西哥经济部长瓜哈尔多周一称，美国总统参选人倡导的更具保护主义倾向的贸易政策可能导致美国违反全球贸易协议，这将打击世界经济。瓜哈尔多未对涉及的总统参选人指名道姓，但谈到了特朗普提出的对许多墨西哥商品征税35%的提议。瓜哈尔多称，该提议违反世界贸易组织（WTO）协议，若实施将引发混乱。路透