美国议员称沃尔玛或涉嫌在墨西哥逃税和洗钱

美国两名负责调查沃尔玛墨西哥分支行贿指控的民主党众议员周二表示，他们已经获得新的内部记录，可能成为该公司逃税和洗钱的证据。这两名众议员在致沃尔玛执行长的信中写道，已获得内部审计报告等一些内部公司文件，表明沃尔玛的问题不仅仅涉及行贿。