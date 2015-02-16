巴林向约旦派遣战机 协助打击“伊斯兰国”

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透迪拜2月15日 - 巴林国家通讯社BNA周日称，巴林已向约旦派遣战机，成为第二个派遣战机协助打击“伊斯兰国”武装的海湾阿拉伯国家。
约旦飞行员Mouath al-Kasaesbeh被“伊斯兰国”杀害后，约旦在空袭叙利亚和伊拉克境内“伊斯兰国”据点的行动中扮演重要角色。
“巴林皇家空军机群已抵达约旦，将参与消灭恐怖主义的国际行动。”BNA报道称，但未提及派出的飞机数量与具体类别。
阿联酋上周向约旦派遣一个F-16战机中队，与约旦战机联合空袭“伊斯兰国”。
约旦国王阿卜杜拉宣称将为Kasaesbeh之死复仇，并命令军方指挥官准备好在美国率领的打击“伊斯兰国”行动中发挥更重要的作用。
约旦军事专家称，约旦持续实施空袭的能力很快将承压，因该国空军仅有40架已步入寿命中期的F16战机可用。美国官员告诉路透称，美国正计划为约旦补充军火。 （完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。