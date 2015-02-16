巴林向约旦派遣战机 协助打击“伊斯兰国”

路透迪拜2月15日 - 巴林国家通讯社BNA周日称，巴林已向约旦派遣战机，成为第二个派遣战机协助打击“伊斯兰国”武装的海湾阿拉伯国家。

约旦飞行员Mouath al-Kasaesbeh被“伊斯兰国”杀害后，约旦在空袭叙利亚和伊拉克境内“伊斯兰国”据点的行动中扮演重要角色。

“巴林皇家空军机群已抵达约旦，将参与消灭恐怖主义的国际行动。”BNA报道称，但未提及派出的飞机数量与具体类别。

阿联酋上周向约旦派遣一个F-16战机中队，与约旦战机联合空袭“伊斯兰国”。

约旦国王阿卜杜拉宣称将为Kasaesbeh之死复仇，并命令军方指挥官准备好在美国率领的打击“伊斯兰国”行动中发挥更重要的作用。

约旦军事专家称，约旦持续实施空袭的能力很快将承压，因该国空军仅有40架已步入寿命中期的F16战机可用。美国官员告诉路透称，美国正计划为约旦补充军火。 （完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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