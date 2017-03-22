美军方称朝鲜再度试射导弹 但疑似发射失败

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透首尔3月22日 - 美国军方表示，朝鲜周三导弹发射失败，且在几秒内就爆炸。朝鲜为震慑周边国家进行了一连串武器测试，引发地区情势紧张，这是最新的一起事件。
韩国称，具核能力的朝鲜先自东岸元山市试射了一枚导弹，但以失败告终。韩国国防部表示正在进行分析以确认进一步细节。
美国军方声明透露了更多详情。
“一枚导弹似乎在发射后没几秒就爆炸了。”美国太平洋司令部发言人Dave Benham在声明稿指出，正进行进一步详细评估。
美国的朝鲜核计划特别代表Joseph Yun目前正与韩国代表会面，讨论如何回应朝鲜的武器计划。
传出朝鲜导弹试射失败的消息出笼后，日本股市日经指数.N225及韩国股市.KS11略微扩大跌幅，但整体来说交投稳定。(完)
(编译 张若琪 审校 白云)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。