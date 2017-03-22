美军方称朝鲜再度试射导弹 但疑似发射失败

路透首尔3月22日 - 美国军方表示，朝鲜周三导弹发射失败，且在几秒内就爆炸。朝鲜为震慑周边国家进行了一连串武器测试，引发地区情势紧张，这是最新的一起事件。

韩国称，具核能力的朝鲜先自东岸元山市试射了一枚导弹，但以失败告终。韩国国防部表示正在进行分析以确认进一步细节。

美国军方声明透露了更多详情。

“一枚导弹似乎在发射后没几秒就爆炸了。”美国太平洋司令部发言人Dave Benham在声明稿指出，正进行进一步详细评估。

美国的朝鲜核计划特别代表Joseph Yun目前正与韩国代表会面，讨论如何回应朝鲜的武器计划。

传出朝鲜导弹试射失败的消息出笼后，日本股市日经指数.N225及韩国股市.KS11略微扩大跌幅，但整体来说交投稳定。(完)