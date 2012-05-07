美议员称军情官员对阿富汗战争看法各异

路透华盛顿5月4日电(记者 Tabassum Zakaria)---美国共和党议员、众议院情报委员会主席罗杰斯(Mike Rogers)周五表示，在美国总统奥巴马推进从阿富汗撤军之际，美国军方和情报官员对阿富汗战争的看法不一。

罗杰斯表示，美国军方对阿富汗战争的看法比美国驻阿富汗情报官员更乐观。罗杰斯本周刚刚结束对阿富汗的访问。

罗杰斯称，此行最大的收获是发现军方和情报官员各执一词。

日前，奥巴马突然造访阿富汗，与阿富汗政府签署了战略协议，并向美国人暗示本·拉登已经被击毙一周年。

战略合作协议确定了美国在2014年之後在阿富汗的地位，届时多数北约战斗部队将按期撤离。

但是罗杰斯表示，阿富汗在2014年以後的命运依然扑朔迷离。

“还存在很多不确定性。当军队开始撤离时，不清楚届时会发生什麽。”

“没人知道……军方不知道，情报人员不知道，没人能预知未来会发生什麽事。”

其他美国官员和反恐官员表示，阿富汗的反恐行动近期在多数地区取得成功，但即便持乐观态度的官员也担心，在美国和北约部队永久撤离後，阿富汗目前多数地区的稳定状态或迅速恶化。

美国军方认为目前的局势是，塔利班从未在与美军的战斗中获得过一场胜利。

罗杰斯表示：“塔利班在与美国军方的较量中从未取胜，从未，一次都没有。美国军方的观点是，他们(塔利班)迄今从未赢得过一场战斗。事实也的确如此。”

罗杰斯称，但情报官员则认为塔利班是为避免伤亡，正大举招兵买马，所以他们认为“现如今的塔利班比几年前更强大。”

罗杰斯表示：“塔利班有明确的政治目标：掌控阿富汗。他们希望卷土重来。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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