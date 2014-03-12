美国、保加利亚及罗马尼亚在黑海举行联合海军演习

路透索菲亚3月12日 - 保加利亚海军周三表示，美国、保加利亚及罗马尼亚海军已在黑海展开联合海军演习。

搭载约300名官兵及具备发射导弹能力的美国特鲁斯顿级驱逐舰(USSTruxtun)，连同保加利亚护卫舰Drazki及罗马尼亚三艘军舰在黑海一同操演。

这项演习是在俄罗斯军队控制的克里米亚半岛水域对岸进行。

Dimitar Titev中校向路透表示，“这次军演按照计划进行。”周二因为天候恶劣而延后一天。

保加利亚国防部长Angel Naydenov表示，乌克兰驻索菲亚大使MikolaBaltaji通知他，取消由乌克兰主导在3月28日至4月15日进行的代码BLACKSEAFOR海军联合操演行动。(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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