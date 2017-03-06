美军方称侦测并追踪到朝鲜导弹发射 对北美无威胁

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透华盛顿3月5日 - 美国军方周日表示，侦测并追踪到其评估为朝鲜于2234GMT进行的导弹发射，但补充称此次发射未对北美构成威胁。
美国战略司令部发言人Martin O'Donnell称，美军“面对朝鲜的挑衅一直保持警惕，并全力与韩日盟友紧密合作以保持安全。”
美国军方未针对此次发射提供更多细节。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。