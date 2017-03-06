美军方称侦测并追踪到朝鲜导弹发射 对北美无威胁

路透华盛顿3月5日 - 美国军方周日表示，侦测并追踪到其评估为朝鲜于2234GMT进行的导弹发射，但补充称此次发射未对北美构成威胁。

美国战略司令部发言人Martin O'Donnell称，美军“面对朝鲜的挑衅一直保持警惕，并全力与韩日盟友紧密合作以保持安全。”

美国军方未针对此次发射提供更多细节。(完)