朝鲜最新试射的短程导弹飞行六分钟--美国太平洋司令部

路透华盛顿5月28日 - 美国太平洋司令部周日称，美国追踪了据信为朝鲜所发射短程弹道导弹的六分钟飞行，直至该导弹落入日本海。

“我们持续密切监控朝鲜的行动，”太平洋司令部称，并表示正在对朝鲜元山机场附近进行的此次试射做更详细的评估。

“美国太平洋司令部坚持对韩国和日本盟友安全方面坚不可摧的承诺，”太平洋司令部在公告中称，“北美空防司令部(NORAD)评估认为，此次自朝鲜发射的导弹并未对北美构成威胁。”(完)