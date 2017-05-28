朝鲜最新试射的短程导弹飞行六分钟--美国太平洋司令部

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿5月28日 - 美国太平洋司令部周日称，美国追踪了据信为朝鲜所发射短程弹道导弹的六分钟飞行，直至该导弹落入日本海。
“我们持续密切监控朝鲜的行动，”太平洋司令部称，并表示正在对朝鲜元山机场附近进行的此次试射做更详细的评估。
“美国太平洋司令部坚持对韩国和日本盟友安全方面坚不可摧的承诺，”太平洋司令部在公告中称，“北美空防司令部(NORAD)评估认为，此次自朝鲜发射的导弹并未对北美构成威胁。”(完)
(编译 孙国玉；审校 张若琪)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。