美军在阿富汗使用“炸弹之母” 为迄今威力最大的非核炸弹

路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。

美国总统特朗普表示，这次投弹证明其1月上台以来美国外交政策更趋强硬。

五角大楼发言人Adam Stump称，这枚GBU-43炸弹重21,600磅(9,797公斤)，携带11吨爆炸物，由MC-130飞机投掷在阿富汗楠格哈尔省(Nangarhar)亚钦(Achin)地区，接近巴基斯坦边境。

GBU-43炸弹采用GPS制导，于2003年进行首次测试。这种炸弹被认为打击地表或浅表目标群特别有效。而对于更深更坚固的坑道，效果则不及其他类型的炸弹。

这是美军首次在战斗中使用这种巨型常规炸弹。

特朗普形容此次轰炸是一次“非常成功的行动”。目前尚无法立即得知炸弹造成的损害程度。(完)