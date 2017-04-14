美军在阿富汗使用“炸弹之母” 为迄今威力最大的非核炸弹

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。
美国总统特朗普表示，这次投弹证明其1月上台以来美国外交政策更趋强硬。
五角大楼发言人Adam Stump称，这枚GBU-43炸弹重21,600磅(9,797公斤)，携带11吨爆炸物，由MC-130飞机投掷在阿富汗楠格哈尔省(Nangarhar)亚钦(Achin)地区，接近巴基斯坦边境。
GBU-43炸弹采用GPS制导，于2003年进行首次测试。这种炸弹被认为打击地表或浅表目标群特别有效。而对于更深更坚固的坑道，效果则不及其他类型的炸弹。
这是美军首次在战斗中使用这种巨型常规炸弹。
特朗普形容此次轰炸是一次“非常成功的行动”。目前尚无法立即得知炸弹造成的损害程度。(完)
(编译 高琦 审校 郑茵)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)