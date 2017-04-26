美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱

路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。

美国与朝鲜近几周频频相互施压，美方日前派出航母打击群与核潜艇前往朝鲜半岛，而朝鲜则是藐视联合国制裁，频频试射飞弹。

朝鲜周三表示，领导人金正恩已督导该国“史上最大”规模的实弹演习，纪念建军85周年，这场在朝鲜东海岸进行的演习，展示了300门大口径自走炮的火力。

这场实弹演习，取代了外界原本担心在美中施压之下，朝鲜可能进行的核试或远程导弹试射。朝鲜近期的作为，令其唯一的主要盟友中国感到非常不满。

韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。

“韩国和美国一直在致力于萨德系统能提前进入可运行状态，以因应朝鲜升级的核及导弹威胁，”韩国国防部在声明中称。

韩国海军已表示，计划本月稍晚与美军航母打击群举行联合军演。

朝鲜中央通讯社称，金正恩指导炮兵部队、海军和空军进行实弹演习，包括潜艇的鱼雷发射。(完)