美军将萨德零部件运至韩国部署地点 朝鲜实弹演习不甘示弱

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
美国与朝鲜近几周频频相互施压，美方日前派出航母打击群与核潜艇前往朝鲜半岛，而朝鲜则是藐视联合国制裁，频频试射飞弹。
朝鲜周三表示，领导人金正恩已督导该国“史上最大”规模的实弹演习，纪念建军85周年，这场在朝鲜东海岸进行的演习，展示了300门大口径自走炮的火力。
这场实弹演习，取代了外界原本担心在美中施压之下，朝鲜可能进行的核试或远程导弹试射。朝鲜近期的作为，令其唯一的主要盟友中国感到非常不满。
韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
“韩国和美国一直在致力于萨德系统能提前进入可运行状态，以因应朝鲜升级的核及导弹威胁，”韩国国防部在声明中称。
韩国海军已表示，计划本月稍晚与美军航母打击群举行联合军演。
朝鲜中央通讯社称，金正恩指导炮兵部队、海军和空军进行实弹演习，包括潜艇的鱼雷发射。(完)
(编译 陈宗琦/王琛；审校 白云/张荻)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)