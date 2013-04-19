麻省理工学院一名警官遭枪击身亡（更新版）

普京称美国导弹袭击叙利亚违反国际法 损害美俄关系
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
(新增细节)
路透4月19日 - 美国麻省理工学院一名驻校警官周四晚间在该校剑桥校区遭枪击身亡，引发缉凶行动。日前波士顿马拉松赛甫发生爆炸事件。
根据校园快讯，麻省理工学院警力在周五凌晨对校园进行仔细搜索。麻州警方和剑桥警方表示正协助调查。
麻州警方发言人David Procopio称，目前尚不知枪击的动机，密德萨克斯郡(Middlesex County)地方检察官办公室将带头侦查。
Procopio称，他不认为枪击事件和波士顿马拉松爆炸案有关联，但“现在还不能百分百确定。”
他在声明中称，州警局正在协助搜寻嫌犯。
目前无法立即与麻省理工学院警方取得联系置评。(完)
(编译 王冠中; 审校 王兴亚)
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