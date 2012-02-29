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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 29日 星期三 10:06 BJT

美国经济数据好坏不一

美国消费者信心指数触及一年高位，就业市场增强帮助提振美国2月消费者信心升至一年高位，不过1月耐用品订单意外大幅下滑为经济力道上升的迹象蒙上一丝阴云。周二公布的其它数据显示，12月房价下滑，再次提醒美国楼市面临阻力。路透

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