美股标普500指数跌穿50日移动均线 能源股和医疗保健类股下跌

路透2月29日 - 美股周一收低，未随油价上涨，能源股和医疗保健类股下跌。

美股回吐稍早涨幅，尽管美国原油上涨3%。股市和油价在近几个月高度关联，但今日盘中呈相反的走势。

在上周上涨后，技术性交易主导交易活动。标普500指数跌穿其50日移动线，此为人气转差的迹象。标普500指数在上周四升穿50日移动均线，为今年来首见。

“如果股市升到下降的50日移动均线，人们将会卖出，”U.S. Global Investors Inc交易部门主管Michael Matousek说，“从心理角度来看，该水准构成阻力。”

标普指数10大类股中有九种下跌，医疗保健类股.SPXHC下跌1.58%，领跌大盘，安进(Amgen)(AMGN.O)劲跌3.60%。

美国原油价格劲涨3%，因迹象显示油价长达20个月的跌势可能触底。但能源股.SPNY今日下挫1.16%。

公用事业股.SPLRCU 一枝独秀，上扬0.2%，受助于Edison International (EIX.N)上升1.34%。

道琼工业指数.DJI跌123.47点，或0.74%，至16,516.50点；标准普尔500指数.SPX挫15.82点，或0.81%，至1,932.23点；Nasdaq指数.IXIC回落32.52点，或0.71%，至4,557.95点。

2月份，道指上升0.3%，标普500指数下滑0.4%，Nasdaq指数跌1.2%。

美国经济数据强劲，包括上周公布消费者支出增长，显示美国经济复苏情况好于预期，加强对美联储今年加息的预期。

在盘后交易中，云计算公司Workday (WDAY.N) 下挫1%，因季度净亏损扩大，受累于销售、市场和产品开发等方面的支出上升。

制药商Endo International (ENDP.O)营收预估不及预期，拖累股价崩跌21%。

加拿大制药商Valeant (VRX.N) 暴跌18.41%，此前公司称，执行长在放完病假后上班，且公司推迟公布其季报。

尽管美股今日收低，但纽约证交所涨跌股家数分别为1,593家和1,453家。Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,545家和1,283家。

标普500指数成份股有七只触及52周新高，两只成份股触及新低；有38只Nasdaq指数成份股触及52周新高，46只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约80亿股成交，过去20日的平均日成交量为89亿股。(完)