综述：美国初请失业金人口升至2月以来最高 暗示就业市场复苏有所放缓

路透华盛顿7月9日 - 美国上周初请失业金人口攀升至2月以来最高，暗示就业市场复苏有所放缓。

美国劳工部周四公布，截至7月4日当周美国经季节性调整后初请失业金人数增加1.5万人，为29.7万人，路透调查的分析师预估为27.5万人。

尽管人数增加，但上周初请失业金人口连续第18周低于30万关口，市场认为这与就业市场不断增强的大趋势一致。

之前一周的数据被上修1,000人，至28.2万。

四周移动均值增加4,500人，至27.95万。市场认为四周移动均值消除了周与周之间的波动，能更准确的反应就业市场状况。

数据公布后，美国公债价格缩减部分跌幅，美元兑欧元和日圆缩减涨幅。美股受中国股市强劲反弹带动上涨。

最新一周请领失业金数据覆盖的时间段中包括美国独立日假期，但劳工部分析师表示，上周全国层面的数据没有任何异常。他指出，7月的请领失业金数据通常较为波动，因汽车生产厂在此期间更新设备。

巴克莱资本的分析师Jesse Hurwitz表示，由于节日和汽车厂关闭等因素，他倾向于忽略上周数据的波动性。

“从历史水平来看，上周反应初请失业金和续请失业金趋势的指标仍然处于低位，我们预期这一趋势将会持续，”他说。

劳工部称，截至6月27日当周，续请失业金人口增加6.9万，至233.4万。

美国就业市场供应正在逐步收紧，失业率接近多数美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员认为的5.0-5.2%充分就业水平区间。

上周公布的美国政府报告显示，6月非农就业岗位增加22.3万个，增速较之前一个月放缓，失业率降至5.3%。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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