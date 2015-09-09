两名中国公民将支付277万美元 就涉嫌内幕交易与SEC达成和解

路透纽约9月8日 - 法庭文件显示，两名北京居民同意支付将近277万美元，以了结美国监管部门的指控。他们被指涉嫌内幕交易，在“明显安排好的时间”购买电商企业58同城(WUBA.N)的买权。

美国证券交易委员会(SEC)与这两名中国公民之间的拟议和解方案，是在上周提交曼哈顿联邦法庭的文件中披露。两名中国公民分别是Xiaoyu Xia和Yanting Hu。

SEC在上周四的法庭文件中表示，Xia既未承认也未否认有不当行为，同意支付将近235万美元，Hu则同意支付416,038美元。该和解方案有待美国地区法官William Pauley批准。

Xia任职于一家中国投资公司，Hu就职于一家中国航空公司。两人的律师周二均未回复置评请求。

SEC称，Xiaoyu Xia和Yanting Hu刚好在58同城同意购买赶集网43.2%股份，以及腾讯控股(0700.HK)将向58同城投资4亿美元的消息于4月爆出前，购买了58同城买权，并藉此获利逾200万美元。

该消息的宣布推动58同城股价暴涨34%至67.87美元，为该股2013年10月在纽约证交所上市以来触及的最高水平。

SEC称，Xia是Chinastone Capital Management的一名董事，他和一些经常应邀参与58同城这类交易的个人有关联，因此可能认识有内幕消息的人。

SEC并指出，Hu似乎与香港一家大型投行的人员有关系，该投行曾协助腾讯处理金融事务。

SEC今年4月向法院提起民事诉讼。一名联邦法官不久后宣布冻结Xia和Hu在美国经纪账户中的资产。(完)

(编译 王颖；审校 龚芳)

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