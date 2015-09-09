两名中国公民将支付277万美元 就涉嫌内幕交易与SEC达成和解

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透纽约9月8日 - 法庭文件显示，两名北京居民同意支付将近277万美元，以了结美国监管部门的指控。他们被指涉嫌内幕交易，在“明显安排好的时间”购买电商企业58同城(WUBA.N)的买权。
美国证券交易委员会(SEC)与这两名中国公民之间的拟议和解方案，是在上周提交曼哈顿联邦法庭的文件中披露。两名中国公民分别是Xiaoyu Xia和Yanting Hu。
SEC在上周四的法庭文件中表示，Xia既未承认也未否认有不当行为，同意支付将近235万美元，Hu则同意支付416,038美元。该和解方案有待美国地区法官William Pauley批准。
Xia任职于一家中国投资公司，Hu就职于一家中国航空公司。两人的律师周二均未回复置评请求。
SEC称，Xiaoyu Xia和Yanting Hu刚好在58同城同意购买赶集网43.2%股份，以及腾讯控股(0700.HK)将向58同城投资4亿美元的消息于4月爆出前，购买了58同城买权，并藉此获利逾200万美元。
该消息的宣布推动58同城股价暴涨34%至67.87美元，为该股2013年10月在纽约证交所上市以来触及的最高水平。
SEC称，Xia是Chinastone Capital Management的一名董事，他和一些经常应邀参与58同城这类交易的个人有关联，因此可能认识有内幕消息的人。
SEC并指出，Hu似乎与香港一家大型投行的人员有关系，该投行曾协助腾讯处理金融事务。
SEC今年4月向法院提起民事诉讼。一名联邦法官不久后宣布冻结Xia和Hu在美国经纪账户中的资产。(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)
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