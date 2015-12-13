美股一周展望：市场大举押注美联储会议过后市场波动加剧

美国纽交所内工作中的交易员，摄于12月11日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约12月11日 - 股市投资人已经为下周美国联邦储备委员会(FED/美联储)进行近10年来首度升息做好准备，但是对于会后声明的微妙措辞，投资人恐难有完全的防备。

分析师多预期央行声明将安抚市场，阐述官员们甚有耐心。但他们表示，若美联储提出激进的后续升息计划，股市可能天摇地动，甚至可能直线下滑。

期权市场交投状况暗示，股票交易商在美联储12月15-16日会议之前态度审慎，而下周末到期的期权可能加剧市场波动。

芝加哥Performance Trust Capital Partners交易主管Brian Battle表示，“如果...(决策官员)出面说明未来两年将升息‘如此这般’多，这可能会让市场变得相当不稳定。”

“若美联储声明显示对待下次升息会非常耐心，市场或将大大地松一口气。”

尽管如此，希望从美联储声明中获利的交易商缺乏具体行动方案。金融市场已经有好多年没有经历过升息，这些年来短期利率一直维持在近零水准。

这或许能够部分解释本周华尔街交易的不安情绪，本周波动率升高，标准普尔500指数下跌3.5%。

美联储会议前将公布连串经济数据，包括制造业、工业生产、以及消费者物价等数据，若交易商将强劲数据解读为美联储未来将更积极加息的信号，则市场可能掀起阵阵波澜。

此外，如果美国国会与总统奥巴马无法完成1.15万亿(兆)美元政府融资法案的最后协商，从而导致政府暂时关门，则市场可能面临冲击。

**期权仓位**

这样的不确定性引发投资人在期权市场中下注，试图规避股市面对各种不同结果的风险，而其他资产市场也可明显看出这样的不确定性。

原油期货跌至七年低位，在此同时，各界原本预期欧元兑美元将因美联储紧缩政策而下跌，但却因为投资人回补空头押注而上涨。

一如预期，上市交易基金(ETF)，以及对利率敏感行业中的个股，比如金融公司及房地产投资信托，吸引了大量期权交易活动，投资人押注美联储发布声明后市场大涨或大跌。

“在美联储会议召开前，我们见到市场大举建仓，”Timber Hill股票风险经理经理Steven Sosnick表示；Timber Hill为综合券商Interactive Brokers的造市部门。

预期美联储会议后市场波动性将升高的交易商表示，这些仓位严重倾向于寻求规避股市全面下挫的风险。

下周五到期的标准普尔500指数.SPX期权暗示，当周指数将波动2.9%。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX已经升至长期均值20上方，而自10月初以来该指数多数时间处于20下方。周五该指数大涨28%至24.72。

这高于期货所显示的VIX未来水准，显示交易商对短期波动性的忧虑更甚于长期崩溃。

然而由于美联储会议是在个股及指数的选择权和期货到期(quadruple-witching)之前两天做出决议，可能导致急跌走势被放大，使得指数的波动性特别可能出现跳升。

摩根大通衍生品分析师估计，周五一早将有近1.1万亿美元的标准普尔500指数选择权到期，这些选择权往往是用来作为对冲投资组合风险。

标准普尔500指数在2,000点、1,950点以及1,900点水准的看空期权(卖权)未平仓规模相当庞大，若股市出现负面反应，则可能引发更大抛盘。出售这些看空期权的造市商可能被迫出售股票，以降低其风险。

这类活动是8月底市场出现抛盘的关键原因之一，当时标准普尔指数进入逾四年来第一次修正走势。(完)