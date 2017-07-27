美国财长努钦敦促国会在休会期之前提高联邦债务上限

路透华盛顿7月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三敦促国会在8月休会期之前提高联邦债务上限，以避免纳税人利息成本上升，并消除围绕潜在违约问题的市场不确定性。

努钦对美国参议院拨款委员会表示，维持美国信誉是“最重要”的事，美国必须按时支付账单。

“正如我之前所说，根据当时我们的最好预估，我们在9月底之前都有资金，但我也曾敦促国会在休会之前敲定此事，”努钦表示。

但鲜有迹象显示国会将回应努钦的请求，至少目前是如此。美国众议院将于周五开始休会，尚无着手办理此事的迹象，而参议院则在集中精力要通过医保改革议案。

这可能会使债务上限问题在9月5日国会结束休会期之前都无人问津。届时财政部可能仅剩一个月的时间就将面临无法偿债窘境。

上次提高的联邦债务上限已于3月到期，总债务规模达到约20万亿美元左右，但财政部通过采取现金管理非常措施扩大了其发债能力，当中包括推迟联邦工作人员养老金再投资等。

但短期公债市场日益担心财政部的举债能力到10月中旬时可能会消耗殆尽，从而推高收益率并导致三个月期国库券标售需求遇冷。

努钦称，这样的情况正在耗费纳税人的钱并引发市场不确定性。

“眼下行之有效的，并非是以较低的利率在市场借贷，我们正在以略微较高的利率举债并让我们的信托基金完整，而这样做是有实际成本的，”他说。“此外，对市场也有不确定性的隐含成本。而我们等得越长，不确定性就会越多。”

共和党参议员James Lankford在听证会上称，他作出的最佳估算是动支的非常措施将是相当于约25亿美元，很大程度上是因为政府将不得不支付利息给受到影响的养老基金。

努钦并未对此估算数字表示其他看法。(完)