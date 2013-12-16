美国无线运营商Sprint考虑收购同业T-Mobile--WSJ

路透12月13日 - 据华尔街日报(WSJ)援引知情消息人士消息报导，美国无线运营商Sprint(S.N)在考虑收购同业T-MobileUSTMUS.N，可能在2014年上半年发起收购。两家公司分别为美国第三大和第四大无线运营商。

但华尔街日报网站的文章还表示，Sprint尚未做出决定，正在考虑监管方面的问题。

这一交易将引发争议，可能受到美国监管机构的阻挠。卫星电视服务商Dish(DISH.O)也可能与Sprint争夺这一资产，因为Dish董事长Charlie Ergen此前就指出，T-Mobile是其一个并购选项，且Dish正在寻求在无线市场扩张。

Sprint拒绝发表置评，也未立即联系到T-Mobile方面发表评论。Dish也拒绝置评。日本软银持有Sprint的80%股份。T-Mobile的多数股权为德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)持有。

知情人士周五表示，多年来Sprint一直有意与T-Mobile合并，虽然其目前仍有合并意愿，但目前尚未与该公司展开洽商。

这位消息人士表示，Sprint认为，长期来看，无论是Sprint还是T-Mobile都不能与市场领军者VerizonWireless(VZ.N)和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)展开有力竞争，若这两家公司合并，可能会带来节约成本和营收增长的重要机会。

Sprint和T-MobileUS高层都曾公开指出，美国无线市场需要继续整合，创建一个更强大的业者来与两家大运营商抗衡，会有助于促进竞争。

T-Mobile US首席财务官BraxtonCarter9月对路透表示，Sprint和T-Mobile合并将是“合理的完美结合”。

但二者合并恐将遭到美国监管机构的阻挠。

2011年监管机构就曾否决了美国电话电报公司对T-Mobile的收购提议，反垄断监管机构称，市场需要有四家国内运营商。

周五该报道公布后不久，消费者维权组织FreePress已经准备发起行动反对这一交易。其敦促美国联邦通讯委员会(FCC)和司法部仔细审查该交易，以及其会对“消费者及其账单”的影响。

一位要求匿名的电讯监管专家对监管机构会批准该合并交易表示怀疑。这位专家称，根据最近司法部和FCC的言论，似乎该交易很难获得批准。

T-Mobile股价在纽交所收高近9%或2.2美元报27.64。Sprint股价涨0.28美元或3.43%至8.43美元，盘后交易中涨至8.70。(完)

(编译 李爽 审校 郑茵)

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