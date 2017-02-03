美国商务部确认进口自中国的不锈钢板存在补贴和倾销

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透华盛顿2月2日 - 美国商务部周四公布最终决定，认为进口自中国的不锈钢板和不锈钢带获得补贴，并在美国市场以低于合理价格倾销。由此距离对这些商品征收关税又近了一步。
商务部称，确认对这些进口品的反倾销关税从63.86%至76.64%，对强制应诉企业太钢不锈(000825.SZ)的反补贴税率为75.60%。
如果美国国际贸易委员会(ITC)随后确认其稍早认为美国生产商受到损害的裁决，则上述关税就将生效，为期五年。
AK Steel(AKS.N)、Allegheny Ludlum(IPO-ALGL.N)、北美不锈钢(North American Stainless)以及奥托昆普不锈钢美国公司(Outokumpu Stainless USA)之前提出申诉。据美国商务部，2015年自中国进口的这类不锈钢产品价值估计为3.02亿美元。
美国国际贸易委员会将在3月20日前后就美国生产商受到的损害情况作出最终决定。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。