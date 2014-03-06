美国商务部初步裁定中国出口的取向电工钢获得政府补贴

路透华盛顿3月5日 -美国贸易官员周三在一份初步裁定中称，中国出口的高技术钢材得到了不合理的政府补贴，可能引发两国在特种钢材的贸易争端。

美国商务部估计，宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)和其他中国企业出口的晶粒取向性电工钢获得了49.15%的补贴。

美国1月向世界贸易组织 (WTO)投诉称，中国透过关税完全阻止了美国电工钢的进口，即便WTO做出了有利于美国的裁定。

美国2013年进口的中国晶粒取向电工钢价值估计在540万美元。(完)

(翻译 张荻； 审校 戴素萍)

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