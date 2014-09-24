美国商务部终裁调降对中国产味精征收的进口关税

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透华盛顿9月23日 - 美国商务部周二决定降低中国产味精(MSG)的最终进口关税，略微提高印尼进口味精的关税。
根据最终裁决，对中国梅花集团等公司生产的味精征收8.3%的进口反倾销税，低于初裁的略超过52%。对从印尼进口味精征收6.19%的关税，略高过初裁决定。
这起申诉由日本味之素(2802.T)北美分公司Ajinomoto North America Inc提出。
美国商务部称，2013年，美国进口中国产味精金额估计为3,350万美元，从印尼进口味精金额为600万美元。
美国国际贸易委员会将在11月6日对该案作出决定。(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
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