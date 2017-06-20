美国不排除诉诸本国或WTO相关法律来遏制外国钢材进口

路透华盛顿6月19日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周一称，特朗普政府可能采取美国和世界贸易组织(WTO)相关法律挑战，来应对可能对外国进口钢材和铝材的打击。

特朗普在4月下令根据很少用到的美国《1962年贸易拓展法(Trade Expansion Act of 1962)》中的232条款，对外国进口钢材和铝材进行调查。该条款允许总统以国家安全为由对进口设限。

罗斯料将在几日内宣布对钢材进口调查的结果。

“我们假设如果调查显示有任何不公平的行为存在，那么我们可能将诉诸国内法律，或者通过WTO机制发起挑战，这是我们想做的，”罗斯在SelectUSA投资峰会的间隙说。

特朗普政府称，国内钢铁生产企业缺乏，可能影响到用于武装力量以及建设具有战略重要性设施的国防采购。外国钢铁生产企业一直担心，这一调查或许旨在支持美国生产商，削弱来自外国的竞争。

虽然调查主要针对来自中国的廉价进口，但欧洲钢材出口商担心他们也将成为美国上述举措的对象。(完)