美国商务部长罗斯称特朗普国会讲话没有为边境税计划背书

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透华盛顿2月28日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)表示，总统特朗普周二首次对全体国会发表讲话时，没有为开征边境税的计划背书，不过他誓言要为美国出口企业创造公平的税赋环境。
罗斯在特朗普讲话后对记者表示，特朗普只是指出美国与许多国家之间的进口税存在不平等现象，并未阐明应该如何补救。
特朗普说，他要求调整美国对进口品征税的方式。他说，其他国家让“我们支付非常高的关税与其他税”，但美国对进口品却“不征税或几乎不征税”。
记者询问特朗普的讲话是否实际上是为众议院共和党提出的开征边境税计划背书时，罗斯答道，“不是，他没有。”他们的计划是对美国进口的商品征收大约20%的边境税。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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