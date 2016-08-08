美国商务部裁定对日韩等七国热轧钢板征收反倾销税

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透华盛顿8月5日 - 美国商务部周五裁定了对日本、韩国、土耳其、英国、巴西、荷兰与澳洲的热轧钢板征收的最终反倾销税率，五年内的进口税率将介于3.7%至34.3%左右。
美国为应对过量钢铁进口采取了一系列措施，上述裁定是其中的最新一项。不过该决定仍可能被美国国际贸易委员会(ITC)推翻。
商务部也裁定向巴西、土耳其与韩国的大部分钢铁生产商征收3.9%至11.3%的最终反补贴税，不过对韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)和大宇国际株式会社征收的反补贴税率高达57%。
最终税率遵循1月及3月的初步裁定。
最高的反倾销税达到34.3%，征收对象为巴西Usiminas(USIM5.SA)，所有其他的巴西生产商都将面临33.1%的反倾销税和略超11%的反补贴税。
ITC将于9月底之前裁决，自这些国家的进口是否构成了不公平交易，并对国内生产商造成了损害。
在ITC周四举行的听证会上，美国钢铁业高管表示，中国钢铁厂过度生产所有类型的钢材，导致全球供应过剩，促使其他地方的钢铁企业将热轧产品以低于成本的价格卖到美国，因美国是唯一有较大需求的市场。这导致去年钢铁价格暴跌，且美国几家钢铁厂被迫停产。
“全球的钢材需求非常疲弱。外国生产商有充分的动机把产品运往美国销售，或者说倾销，”美国钢铁生产商Nucor(NUE.N)总经理Richard Blume说，“基本上，他们正在向美国转嫁失业问题。”(完)
(编译 岂頔；审校 徐文焰)
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