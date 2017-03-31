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国际财经 | 2017年 3月 31日 星期五 09:01 BJT

美国商务部终裁认定七个国家倾销钢板 将对其征收关税

路透华盛顿3月30日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周四表示，商务部终裁认定七家外国厂商在美国市场倾销碳钢与合金钢定尺板(简称CTL板)，准许对其征收3.62-148%不等的关税。

罗斯称，针对以低于合理价格倾销或出售产品的决定适用于自奥地利、比利时、法国、德国、意大利、日本、韩国和台湾进口的CTL板。

此外，他在商务部一场活动上称，终裁认定韩国进口获得补贴，因此对这些产品征收4.31%的反补贴税。

纽克(Nucor)(NUE.N)、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)ISPA.AS美国分支以及SSAB AB (SSABa.ST)之前提出申诉，促使相关机构展开调查。(完)

(编译 李爽 审校 许娜)

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