美国商务部终裁认定七个国家倾销钢板 将对其征收关税

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透华盛顿3月30日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周四表示，商务部终裁认定七家外国厂商在美国市场倾销碳钢与合金钢定尺板(简称CTL板)，准许对其征收3.62-148%不等的关税。
罗斯称，针对以低于合理价格倾销或出售产品的决定适用于自奥地利、比利时、法国、德国、意大利、日本、韩国和台湾进口的CTL板。
此外，他在商务部一场活动上称，终裁认定韩国进口获得补贴，因此对这些产品征收4.31%的反补贴税。
纽克(Nucor)(NUE.N)、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)ISPA.AS美国分支以及SSAB AB (SSABa.ST)之前提出申诉，促使相关机构展开调查。(完)
(编译 李爽 审校 许娜)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
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