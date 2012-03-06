美商务部徵收反补贴关税获参院支持

路透华盛顿3月5日电---美国参议院周一通过的议案允许商务部保留相应权力,对中国等"非市场经济体"的补贴型进口商品徵收反补贴关税.此前不久美国一家法院刚刚裁定此项权力不合法.

国会一位助理表示,众议院可能最早在周二通过同样的议案.

"我们通过这项议案,为的是支持美国劳动者和企业与中国不公平的贸易行为做斗争,"参议院财务委员会主席鲍卡斯称.

"中国不能随心所欲地无视这些规定,损害美国人的就业机会.我们需要继续徵收反补贴关税,加强贸易法规的执行以便为美国企业和工人提供公平的竞争环境."他补充说.

美国一家上诉法院在12月裁定,美国商务部无权对非市场经济体的补贴型进口商品徵收反补贴关税.这样一来,美国目前对20多种中国和越南进口商品徵收的反补贴关税就失去了依据,也不再有理由对中国太阳能电池板和风力发电塔架的进口徵收新的关税.(完)

--编译 郑茵;审校 杜明霞

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