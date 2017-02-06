美国防长称目前没有必要在南海采取重大军事行动

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。
“目前，我们认为没有任何必要采取重大军事行动，”马蒂斯在东京的记者会上表示，强调重点应放在外交方面。
美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在参议院对他的提名确认听证会上也曾表示，不应允许中国进出在南海有争议区域修建的岛屿。
但美国方面将如何做到这一点，包括是否有军事层面的对策，都还不清楚。
马蒂斯暗示，目前并未考虑重大军事行动。
“我们需要做的就是，尽一切努力，外交上的努力，尝试恰当地解决这一问题，保持开放的沟通渠道，”马蒂斯表示。
“我们的军事立场当然应该支持我们在这方面的外交努力。但是，目前没有必要采取军事演习或类似行动，来处理一个最好由外交官解决的问题。”(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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