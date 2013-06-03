美国现转基因小麦 澳洲难坐收渔利

* 在美国俄勒冈州发现转基因小麦后，买家可能将对购买美国小麦退避三舍

* 澳洲小麦出口处于难以维持的高位

* 澳洲牲畜养殖户不断增加的需求亦使该国小麦出口减少

* 加拿大和欧洲小麦卖家可能将因此受益

路透新加坡/悉尼5月31日 - 在美国俄勒冈州发现未经批准的转基因(GMO)小麦后，如果国际买家越加对美国小麦退避三舍，那么全球第二大小麦供应国澳洲可能将无法满足额外需求。

主要购买国日本和韩国已搁置了购买美国小麦的计划，亚洲其他国家表示，他们正在密切关注事态发展，因在爆出发现转基因小麦的消息后，美国官方努力打消人们的疑虑。

澳洲小麦出口量巨大，已处于不可维继的高位，目前供应紧张及澳洲国内牲畜养殖户持续增加的饲料需求，可能将使买家转至其他地方，加拿大和欧洲小麦卖家或将因此受益。

“(澳洲)多数谷物供应商正在取消船运计划，将谷物出售给国内饲料加工厂和饲养场，”经纪商INTL FCStone现货市场经理Stefan Meyer称。

亚洲进口对谷物价格具有重大影响，小麦期货价格今年迄今已累计跌逾10%。

亚洲每年进口逾4,000万吨小麦，占全球贸易量1.40-1.50亿吨的近三分之一。其中多数小麦来自美国和澳洲。美国是全球最大小麦出口国。

浏览澳洲小麦产出和出口图表，请点选(link.reuters.com/nug77t)。

交易商表示，澳洲不可能维持本作物年度初期的强劲出口速度。澳洲本年度已卖出约1,250万吨小麦，虽然产量与去年相比下降了四分之一，但出口速度基本持平。

Advance Trading Australasia谷物分析师Andrew Woodhouse表示，“我们的出口速度已经达到不得不通过价格来调节需求的程度，包括出口市场也是如此。”

澳洲是全球第三大牛肉出口国，来自该国畜牧业不断增加的需求也同样令供应减少。

但日本方面表示，不急于寻找替代小麦来源。日本制粉业协会表示，他们短期内的库存充足。

“我们现阶段还没有考虑品级方面的替代品，也没有向农林水产省提交候选替代品方案，”制粉协会执行董事Masaaki Kadota说。但他也表示，消费者在寻找能够替代美国西部软白品种小麦方面存在难度。(完)

(编译 于春红/梁睿雪; 审校 艾茂林/徐文焰)

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