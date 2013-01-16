背景资料: 美国财政部推迟触及债务上限的权宜之计

路透1月15日 - 美国财政部正采取一系列紧急措施来维持支付能力,东拆西补以躲避16.4万亿美元法定债务上限.

财政部周二称,正临时动用政府工作人员的退休基金,以避免触及债务上限.

共和党欲以提高债务上限为筹码,换取大幅削减政府支出.而白宫方面则表示提高债务上限问题没有谈判余地.

以下为财政部为免触碰债务上限而已经采取的临时措施,以及还可以采取的其它措施.

**暂停发行州及地方政府系列债**

财政部于去年12月底暂停发售州政府和地方政府系列债(State and Local Government Series securities),这是一种特殊的低息公债,面向州政府及地方政府发行,使后者发行市政债的收入有暂时投资之地.此类债券在过去20年间多次暂停发行,以免触及债务上限.

**暂停投资政府雇员退休基金和邮政基金**

去年12月31日首次触及债务上限时,财政部表示暂停对政府雇员退休基金--文职人员退休及残疾基金(Civil Service Retirement and Disability Fund)的新投资,并赎回部分现有投资.财政部还暂停了对邮政退休人员健康福利基金(Postal Service Retiree Health Benefits Fund)的投资.

**暂停另一联邦雇员退休基金的再投资**

财政部周二称,暂停另一个联邦雇员退休基金--G-Fund的再投资.正常情况下,这个类似于货币市场基金的退休基金将每日全部余额再投资于特别发行债券(special-issue Treasury securities),而这种债券在债务上限约束范围之内.暂停再投资,可以保留约1,560亿美元举债能力,但等债务上限僵局结束之后,财政部必须尽数弥补该基金损失的全部收益.财政部称,退休人员还能继续收到退休金.

**动用汇率稳定基金**

财政部可以动用550亿美元用于稳定汇率和增加美元流动性的这笔基金--当前约为230亿美元,以避免发债.该基金创立于1930年代大萧条时期,最近一次动用是在2008年9月-2009年9月金融危机期间,用来支持货币市场共同基金.财政部不必弥补该基金损失的利息收入.

**增加短期国库券发行**

财政部可以减少较长期的公债发行,而增加短期现金管理国库券(cash management bills)的发行,以便每天控制未偿债务情况.现金管理国库券通常期限只有几天,而通常国库券期限是四周到一年.不过,这种方法不可能争取到太多时间,亦有官员担心,财政部发债日程表大幅变动可能扰乱市场.

**暂停发行储蓄债券**

过去因债务上限问题陷入政治僵局时,财政部曾暂停对公众出售储蓄债券,但财政部表示这次基本不会使用该方法.这种做法无法释放借债能力,而且只能避免少量新债的发行.

**以FFB债券替换**

联邦融通银行(Federal Financing Bank,FFB)可以代表其它不受联邦债务上限约束的政府机构发行最多150亿美元债券.因此,财政部可能以FFB的债券替换其它债券,以降低受限于债务上限的债务总量.不过财政部也表示过,这个方法作用不大,因可交换的数量不多.(完)

(编译 程琳; 审校 张涛)

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