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国际财经 | 2013年 11月 21日 星期四 07:22 BJT

美财政部官员警告美国或再度面临债务违约

路透华盛顿11月20日 -奥巴马政府周三警告称，如果国会不能在2月7日前提高政府举债上限，那么美国可能在2月7日后的一个月内开始违约。

奥巴马上月签署一项法案，将政府16.7万亿美元的举债上限暂时延至2月7日，届时将重新确定债务上限。

若不再次决定提高举债上限，财政部管理现金的“非常规举措”工具可以再维持一段时间，然后将开始出现违约。

“目前没有迹象表明非常规举措会维持一个月以上，”财政部一官员表示。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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