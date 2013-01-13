美国财政部与FED否定铸造1万亿美元铂金硬币的想法

路透华盛顿1月12日 - 1万亿美元铂金硬币的想法要到此为止了.

美国财政部周六表示,不会通过铸造铂金(白金)硬币的方式来创造1万亿美元收入,并避免国会的上调债务上限之争.

通过铸造1万亿美元硬币来避免与共和党对阵的构想,近几天受到民主党部分人士的欢迎.共和党人目前威胁,除非同意大规模削减支出,否则他们将拒绝上调政府债务上限.

财政部与美联储均得出结论认为,这个想法不可行.

"财政部或美联储都认为,法律不能也不应支持为了避免提高债务上限而生产铂金硬币."财政部发言人Anthony Coley在声明中称.

2011年美国国会曾拒绝调高债务上限,条件是白宫要同意大举减支.这种局面一度让美国濒临债务违约,并让疲弱的经济复苏受挫.

又一场危机正在酝酿,美国2月预计将触及16.4万亿美元的法定债务上限.

白宫发言人卡尼称,随着铂金硬币问题得到解答,采取行动提高债务上限的压力现在落到国会共和党人身上.

"国会要么为此买单,要么就不采取行动,让美国沦入违约."他说,"国会共和党人上次就这个问题耍政治手段时,我们被推到违约边缘,并给经济复苏造成打击,导致美国主权债信评级被下调."

部分民主党人支持另一种避开国会的可能方式,即援引美国宪法第14项修正案中的一条内容.奥巴马对这种做法一如既往持反对态度.

第14项修正案中写道,公共债务的有效性不应受到质疑,一些民主党人认为这意味着,总统可以自行提高债务上限.白宫表示,不认为这种做法从法律上可以成立.

"国会需要尽自己的责任."卡尼称.

前述铂金硬币的想法是,财政部用铂金铸造一枚或多枚硬币,将其价值定为1万亿美元.要想这个计划发挥作用,美联储必须将硬币存在财政部账户中,并授予该账户1万亿美元信用,用于支付国家的费用.

但如果美联储认为这些硬币不值1万亿美元,拒绝购买硬币,那么这个计划就无法成立.

一些自由派人士,比如纽约时报专栏作家克鲁格曼,都曾支持这个想法,一份附有数千人签名的请愿书被提交给白宫网站.这类倡议促使美联储与奥巴马政府都对这个想法加以了考虑,但最终认为行不通.(完)

(编译 隋芬; 审校 白云)

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