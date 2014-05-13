版本:
中国
中国财经 | 2014年 5月 13日 星期二 12:08 BJT

美国财长：中国应致力促成由市场决定汇率

路透北京5月13日 -美国财政部长雅各布·卢周二访问中国时表示，中国应该往由市场决定汇率的方向努力，他并称中国应确保所有企业在公平环境下竞争。

雅各布·卢上周表示，他将敦促中国官员，让市场力量在决定人民币汇率方面发挥更大作用，他表示过去几个月有开倒车的情况。(完)

(编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐