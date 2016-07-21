美国司法部要求查扣与一马发展有关的10亿美元资产

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透华盛顿7月20日 - 美国司法部周三提出诉讼，要求查扣逾10亿美元资产，并表示这些资产与马来西亚总理监督的国有基金一马发展(1MDB)失踪资金有关。这些资金被用于投资电影《华尔街之狼》和购买地产及艺术品。
在向联邦法庭提起的民事诉讼中，没有点马来西亚总理纳吉布的名，而只提到“马来西亚一号官员”。针对这位官员的部分指控与马来西亚调查6.81亿美元转入他个人账户一案如出一辙。
美国司法部称，6.81亿美元由主权财富基金一马发展2013年的一笔债券标售收入中转到“马来西亚一号官员”的账户里。此人在法庭文件中被称为“一位对一马发展拥有权威的马来西亚政府高级官员”。
一位了解调查情况的消息人士证实，“马来西亚一号官员”就是纳吉布。
马来西亚总理发言人在声明中称，一马发展已经在国内受到多项调查。
“司法部未发现犯罪行为。不过马来西亚警方仍在对一马发展进行调查，”声明称。
该声明称，马来西亚政府将对一切司法调查给予全面配合。纳吉布一直否认有任何不当行为。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
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