美国财长称特朗普预算计划不会削减社会福利支出

路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。

努钦表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。

努钦在福克斯新闻频道“Sunday Morning Futures”节目中表示，预算计划不会寻求削减联邦福利项目支出。他此前承认会将税收改革列为优先政策。

根据福克斯提供的讲话稿，努钦称“我们还没有碰这些，因此预算中不会有这种内容...我们非常侧重其他方面，那对我们非常重要，而且是总统的优先要务。”

特朗普竞选时承诺不会缩减社会保障、老人医疗(Medicare)、以及贫民医疗保险(Medicaid)等支出。保留这些计划、加上中产阶级减税，将对退休者及美国劳动阶级带来帮助，他们是支持特朗普的主要群体。

在福克斯新闻频道专访的文字稿中，努钦称特朗普会在他的演说中“触及税制改革”。努钦称计划内容为减少税级的数量，“并为美国企业能够在世界上竞争创造一个公平的环境。”

努钦没有提出太多新的讯息，并称税务计划的关键内容还没定案。他称特朗普正在研究“互惠税制”，这将有助于创造与其他国家更为公平的贸易环境。特朗普政府官员一直抱怨称，许多国家对进口品收取加值税(增值税)，在此同时减免出口品的税。

但努钦再次表示，他仍在“非常审慎研究”众议院共和党员提出的边境税调整计划，该计划的内容为对进口品课征20%的税以鼓励在美国生产及出口。这项计划的目标为在10年内获得超过1万亿(兆)美元的收入，以抵销对企业减税的影响。

“总统喜欢边境调整税概念的某些部分内容，但也些内容他相当担心，”努钦指出。

他补充称，特朗普政府将会与参众两院合作，制订出一个采纳所有优点的综合计划。(完)