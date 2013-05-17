美国财政部高官呼吁放宽人民币交易区间

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约5月16日 - 美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)呼吁中国采取更多措施放宽人民币交易区间，以提振中国民众消费并扶助全球经济增长。
布雷纳德在为美国对外关系委员会准备的讲话中表示，“形势迫切要求中国采取更多措施，增加人民币汇率弹性，”
美国财政部在上月最新一次汇率情况报告中拒绝给中国贴上汇率操纵国的标签，但表示中国必须采取更多行动，以放宽人民币兑美元的交易区间。
“中国迈向市场化意味着人民币交易区间走一步放宽，同时大幅提高外汇储备及干预汇市行动的透明度，”布雷纳德周四表示。(完)
(编译 于春红; 审校 艾茂林)
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