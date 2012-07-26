美国财长称已尽全力解决LIBOR问题

路透华盛顿7月25日电---美国财政部长盖特纳周三向国会议员表示,关於指标利率遭到操纵的问题,他"在初期"便已向有关当局发出有警告;盖特纳因被控未采取足够措施以阻止相关行为而面临压力.

这是盖特纳首次有机会在国会面前就不断扩大的伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)丑闻为自己的行动提出辩护,他称他在2008年时就已发现此一问题,当时他担任纽约联邦储备银行总裁.

"我们,至少我,首次知晓这些问题的时间是在2008年初春,我们在那个阶段十分迅速地采取了行动,我们对其进行了仔细审视,并认为有必要关注这些问题,"盖特纳表示.

"我们主动提请美国相关监管机构关注这些问题,包括所有负责治理市场操纵和滥用的机构,"他表示,并提及金融市场工作小组的特别会议.

小组中包括商品期货交易委员会(CFTC)、美国证券交易委员会(SEC)和盖特纳本人.

国会议员Scott Garrett质问盖特纳,为何他面对欺诈指控的反应一直如此低调.

"2008年以来你来了这个小组委员会无数次,如果这是一场如现在报导所称的世纪罪行,你居然一次也没有提及这是个问题,也从没来这儿表示你将对此采取行动,"Garrett说.

**英国的问题**

盖特纳多次为自己的行动进行辩护,称他曾告知英国监管英国银行业者协会的机构.英国银行业者协会制定伦敦银行间拆放款利率(LIBOR).

他指出,"我们认为,我现在也这样认为,这确实是他们的责任."他并补充道,"这些问题是在公共领域,"他所指的是有关全球大型银行操控利率的媒体报导.

美国众议院金融服务委员会委员Jeb Hensarling紧抓着联储继续使用LIBOR的问题,令盖特纳遭逢新的攻击.

Hensarling称,"看起来最初给出的回应是继续使用LIBOR,这意味着你似乎将此看做是新奇的事,或者将之视为像是行人不遵守交通规则的小过,而没有将之视为拦路抢劫的大罪."

盖特纳回答,"我认为那时这是最佳选择."(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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