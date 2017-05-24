美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒

路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。

美国司法部向底特律地方法院提起的这桩诉讼属于程序性措施，或加大菲亚特面临的压力。该诉讼最终或有助于和解，一如早先针对大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的调查，大众汽车将为此付出最多250亿美元的代价，不过大众汽车案影响到的汽车数量要多得多。

大众汽车承认故意作弊，而菲亚特则否认自己有不当行为。菲亚特周二未立即发表评论。

在美国上市的菲亚特克莱斯勒股票价格(FCAU.N)周二终场收低4.09%，报10.32美元。

美国司法部诉称，菲亚特2014-2016年的柴油车安装了未经申报的舞弊软件，导致氮氧化物排放大大超标，这种物质与雾霾的形成以及呼吸系统问题相关联。司法部要求法院发布禁令并处以数额不详的民事罚款。

美国国家环境保护局(EPA)1月份表示最高罚金约为46亿美元。(完)