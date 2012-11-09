美国货币政策可能比普遍认为的更宽松--圣路易斯联储总裁

路透圣路易斯11月8日电---美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示,近期的数学金融研究显示,美国货币政策可能比想像的更宽松.

布拉德援引的研究估算美国短期利率为负5%,而从名义角度来看,央行设定的短期利率接近零.

"尤其是,比起常用的货币政策反馈规则推荐的水平,目前美国政策立场可能要宽松很多,"布拉德在华盛顿大学奥林(Olin)商学院在圣路易斯举办的企业财务会议上表示.

布拉德是美联储立场较为强硬的官员之一,他将在2013年成为联邦公开市场委员会(FOMC)的投票委员.

美联储已将利率降至近零水准,以刺激经济更快地复苏,联储还买入超过2.3万亿(兆)美元美国公债和抵押支持债券(MBS),以推低较长期借款利率.

由於利率不能降至零水准下方,美联储运用购债措施,达到实现负利率的效果.布拉德特别提到这份由新西兰央行经济学家Leo Krippner写的研究报告,意在探讨美国目前的货币政策到底有多宽松.(完)

--编译 白云;审校 徐文焰/程琳

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