新闻稿: 美国货币基金在欧元区银行业风险敞口连续第五个月上升--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

1月3日 - 根据惠誉数据,美国优质货币市场基金(prime money market fund)在欧洲银行业的风险敞口连续第五个月上升,但仍远低于先前达到的高位.

截止2012年11月底,对欧元区银行业的资金配置占美国货币市场基金总资产的13.7%,以美元计算较2012年10月底增长8%.

同期货币市场基金在德国和法国银行业的投资配置分别增加26%和6%.尽管近几个月来不断上升,但货币市场基金在欧元区银行业的敞口仍较2011年5月底时的水准低60%.

惠誉认为,该类基金在欧元区银行业的风险敞口近期不大可能恢复到2011年5月底的水平,尤其是欧洲银行业监管机构正设法限制这些银行使用短期美元融资.巴塞尔流动性新规也可能促使银行减少使用短期批发融资.这些监管方面的压力可能抑制未来短期银行债的发行.而这类债务历来是货币市场基金重要的资产类别.(完)

(编译 郑茵 审校 高琦)

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