美国货币基金行业新规即将启动 国库券供应创单日新高

路透纽约10月11日 - 本周稍晚针对货币市场基金业的新规定实施之前，美国国库券供应规模周二创下纪录高位。

货币市场基金对国库券需求强劲，因为有许多优质货币市场基金(prime money market fund)已转变成纯粹持有政府相关债券。

“由于货币基金预计最后期限的到来而进行仓位调整，所以需求已经走强了一段时间，”Wrightson ICAP首席分析师Lou Crandall说。

根据iMoneynet数据，过去12个月当中，已有价值约1万亿(兆)美元的优质基金资产转换到完全持有政府相关有价证券基金资产。

在这股基金转换风潮下，商业票据和其他非联邦债券就成了牺牲品，导致企业及部分州政府或市政府短期借贷成本攀升。

周二，财政部发售了总计1,380亿美元、期限为一年或更短期的公债。Crandall称，这是国库券发行量创纪录的一天。

财政部标售400亿美元一个月期国库券，420亿美元三个月期国库券，360亿美元六个月期国库券及200亿美元一年期公债。

分析师表示，对新债的稳健需求抵消了大规模供应带来的冲击，使得利率较上周发债时仅小幅上升。

“新债被市场很好地消化掉了。与上周相比，收益率仅做出小幅的让步，”Jefferies & Co策略师Tom Simons称。

优质货币市场基金也已经缩短了所持公债的平均到期期限，因预期部分投资者在新规生效前大规模赎回。有关货币基金股价、费用和赎回限制的监管规定，将在周五生效。(完)