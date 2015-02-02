美国司法部对穆迪在金融危机前的抵押贷款交易评级展开调查--WSJ

路透2月1日 - 华尔街日报周日援引知情人士报导，美国司法部正在调查美国穆迪投资服务公司是否在金融危机前，对抵押贷款交易发布偏袒的有利评级。

华尔街日报报导，在美国联邦政府对穆迪(Moody's Corp)(MCO.N)旗下的该部门进行调查之际，司法部正即将与隶属McGraw Hill Financial Inc MHFI.N集团的标准普尔就类似行为达成和解。

路透周日尚未能立即获得司法部官员的回应。

华尔街日报报导，穆迪前高管已与司法部官员会面，讨论2008年金融危机爆发前对复合证券的评级。

该报报导，调查尚处于初步阶段，是否会升级为法律诉讼目前仍不明朗。

报导称，司法部也接近与标准普尔就类似的指控达成13.7亿美元的和解。司法部在2013年指控标准普尔于2008年金融危机发生前，误导住宅抵押贷款的评级。(完)

(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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