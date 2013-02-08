美国司法部及一些州政府考虑起诉穆迪欺骗投资人

根据多位熟知内情的消息人士说，美国司法部和数个州政府正在讨论控告评级机构穆迪欺骗投资人，不过是否会有所行动，可能将视标准普尔一案的法庭审理情况而定。消息人士称，对穆迪的调查还在初期阶段，因州政府及联邦当局目前将更多资源放在针对标普的诉讼案上。路透