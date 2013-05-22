美国小镇遭最强龙卷风洗劫 至少24人死亡

美国俄克拉荷马市郊区的摩尔镇(Moore)遭龙卷风洗劫，整片住宅区房屋被夷为平地，造成至少24人死亡、数千人无家可归，死难者中包括九名儿童。救援人员周二挨家挨户搜救幸存者，在龙卷风袭击后的逾24个小时中，救援人员已从废墟中找到100多名生还者。路透