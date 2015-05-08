孟山都有意收购先正达 双方正向美国投行谘询--消息人士

路透伦敦/法兰克福5月7日 - 三位知情人士说，农业企业孟山都(Monsanto)(MON.N)和先正达(Syngenta)SYNN.VX正与投行讨论并购交易，涉资总计超过310亿美元，这项并购可能创造出一个行业巨头。

消息人士说，瑞士化学制造商先正达在与高盛(GS.N)评估一项对孟山都的出售案，孟山都则是由摩根士丹利提供谘询。孟山都是全球最大种子公司。

关于这两家公司的传闻在4月底时越来越多，先正达股价在5月4日大涨至纪录高点351瑞郎，之后在股市普遍下滑中回落。

孟山都、先正达和高盛、摩根士丹利的发言人都拒绝置评。

据一位知情人士称，位于美国的孟山都一直对先正达有兴趣，而且有意通过收购交易将总部迁往瑞士，并从瑞士较低的税赋中受益。孟山都最初在去年与先正达接洽。

一位业内知情人士称，在美国财政部试图打压这种税负倒置做法后，孟山都或许必须以现金，而非股票方式收购先正达，而且将无法把总部迁至瑞士。

不过，据另一位业内知情人士称，孟山都在为该交易融资方面可能面临困难，在发出收购提议之前，或需先找到一个合作伙伴收购先正达的美国种子业务。该交易可能需要至多400亿美元。

孟山都预计收购先正达将给公司带来很大的好处。先正达在农作物技术上进行大量研发投资，以增加玉米、大豆、甘蔗和谷物的平均产量。

而孟山都的重点放在常规和生物科技种子上，去年将研发支出从2013年的15亿美元提高至17亿美元。

“该交易从战略上考虑显然符合逻辑，”一位业内知情人士说。“先正达是农作物保护方面唯一的收购目标。也难怪孟山都会继续寻求收购该公司。”(完)

(编译 李婷仪/汪红英；审校 王丽鑫/徐文焰)

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