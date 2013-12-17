独家：Comcast考量收购时代华纳的三种潜在方式--消息

路透纽约12月16日 - 熟悉情况的消息人士周一表示，美国第一大有线电视运营商Comcast Corp(CMCSA.O)正在考量收购第二大业者时代华纳(Time Warner)(TWX.N)的三种潜在方式，其中包括完全收购时代华纳。

消息人士表示，Comcast还在考虑是收购时代华纳的部分市场，还是联合除了CharterCommunications(CHTR.O)以外的另一家有线电视公司收购时代华纳全部股权。

知情人士此前曾表示，除了Comcast和Charter外，私营公司CoxCommunications Inc也对涉及时代华纳的交易有兴趣。

知情人士还称，Comcast最终还可能决定不参与任何交易。这些知情人士要求匿名，因他们未被授权对媒体发表看法。

其中一位知情人士称，完全收购时代华纳说得通，因时代华纳覆盖的地域市场与Comcast的互补，而与其他公司合作收购可以让它们有机会挑选关键市场。不过分析师称，完全收购时代华纳可能面临严苛的监管审查。

这名知情人士还表示，目前Comcast在均衡考虑以上三种收购方式。

Comcast和时代华纳的代表均拒绝置评。(完)

(编译 杜明霞; 审校 李春喜)

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