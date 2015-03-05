艾伯维将以210亿美元收购抗癌药厂商Pharmacyclics

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透3月4日 - 美国制药企业艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)表示，将以大约210亿美元收购抗癌药生产企业Pharmacyclics PCYC.O，以扩大其肿瘤药物产品线。
艾伯维给出的价格是每股261.25美元，以现金加股票的形式支付，这个价格较Pharmacyclics周三在Nasdaq的收盘价溢价13%。
此交易中现金大约占58%，艾伯维普通股占大约42%。Pharmacyclics在声明中称，公司股东可以选择接受现金还是艾伯维股票，或两者结合，但需按比例分配。
“(抗癌药)Imbruvica不仅补充了艾伯维的肿瘤药品，还对一系列恶性血液病表现出良好的临床疗效，”艾伯维首席执行官Richard Gonzalez在声明中称。
Pharmacyclics此前称，今年Imbruvica在美国的销售额可能达到10亿美元。美国当局批准该药品可以治疗四种血癌。
艾伯维称，预计通过现有现金、发行新债和股票相结合的方式为收购提供资金。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透伦敦/米兰5月5日 - 欧洲股市周五急升至21个月新高，受助于业绩强劲、经济数据乐观和周日法国大选最后一轮投票前政治忧虑减缓。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。