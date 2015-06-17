科蒂收购宝洁美容品业务的交易将在几周内敲定--消息

路透巴黎6月16日 - 据消息人士透露，美国化妆品公司科蒂(Coty)(COTY.N)以120亿美元收购宝洁(Proctor & Gamble)(PG.N)美容品业务的工作正在推进，它将因此成为全球香水与护发用品领军企业。

若交易得以完成，科蒂将得到诸多品牌，譬如古琦(Gucci)和Hugo Boss香水、威娜(Wella)和伊卡璐(Clairol)护发用品，以及蜜丝佛陀(Max Factor)和封面女郎(Cover Girl)化妆品。这是公司为扭转营收下滑趋势而制定的策略之一。

对宝洁公司而言，出售资产是为了减少品牌数量，专注于成长较快的品牌。宝洁是全球第一大日用品生产商，去年8月曾表示，可能在未来两年出售约半数成长缓慢的品牌。

去年，该公司以47亿美元将金霸王电池业务出售给巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)， 并将一些香皂品牌卖给了联合利华(Unilever)(ULVR.L)。

消息人士称，科蒂与汉高 (HNKG_p.DE)竞购宝洁的护发业务，周末赢得竞标，并表示这宗复杂交易的细节可能至少需要两周时间来敲定。

消息人士称，富豪Reimann家族的投资公司JAB Holdings将持有合并后企业约三分之一的股份，拥有47-48%左右的投票权。JAB持有科蒂75%的股份。

宝洁、科蒂和JAB拒绝置评。

**股价大涨**

科蒂在美国股市收高19.3%，今年以来上涨约50%。宝洁股价涨1.3%。

富国银行(Wells Fargo)分析师Chris Ferrara称，该交易将给科蒂带来改变，估计将使其营收从44亿美元增至近110亿美元。

(编译 郑茵/王丽鑫；审校 张涛)

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