辉瑞与艾尔建的合并谈判 挑起美国敏感的海外避税话题

路透10月29日 - 美国第一大制药厂辉瑞(PFE.N)以及保妥适(Botox)生产商艾尔建(AGN.N)称，双方正在进行友好谈判以创建一家医药巨擘，但其寻求规避美国税负的前景，却敲响政治警钟。

辉瑞与艾尔建均表示目前尚未达成任何协议，且拒绝谈论任何交易条款，这项交易或将为辉瑞享受爱尔兰的低税率优势铺路。

艾尔建股价在美国市场收高5.98%，报304.38美元，辉瑞收低1.92%，报34.77美元。

辉瑞在美国本土已在面临政治阻力，随着美国总统选举日渐加温，这一阻力只会更加严重，因参选人把处方药价格高企及企业寻求规避美国税负做为抨击目标。

民主党候选人希拉里克林顿的发言人称，克林顿并未见到该合并案细节，但她反对美国企业为享受更低税率而迁至海外的税负倒置行为。克林顿目前在党内总统参选人的提名争夺战中居于领先地位。

“克林顿承诺将打击所谓的‘税负倒置’，即企业选择在名义上离开美国而操弄税负系统，但她认为我们应改革税法以鼓励在美国投资，而不是把获利和就业机会输出海外，”克林顿发言人Ian Sams说。

分析师估计，交易可能为全股票或以股票为主，因为按照美国为抑制税负倒置的新规定，海外企业对合并后新实体的持股比例至少须达到40%。

瑞士信贷分析师Vamil Divan建议艾尔建每股价格定为390美元，以股票和债券融资。艾尔建美国上市股票周四最高飙升至316.80美元。

鉴于双方都表示谈判“友好”，辉瑞在美国境外的并购之旅可能会更加顺利。

穆迪称，交易对“两公司信用状况都有正面意义”。

一名知情人士称，目前的谈判中也包含了避税问题。

辉瑞料在明年底之前决定是否出售或剥离专利保护到期产品部门，以集中精力关注创新的专利药。

艾尔建是最近与非专利药商阿特维斯(Actavis)合并的产物，正以405亿美元向以色列Teva Pharmaceutical Industries(TEVA.TA)(TEVA.N)出售非专利药业务。(完)