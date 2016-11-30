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国际财经 | 2016年 11月 30日 星期三 09:36 BJT

美国工业传感器生产商MTS称正调查中国高管违反公司守则行为

路透11月29日 - 美国工业传感器生产商MTS Systems(MTSC.O)周二表示，正针对中国业务部分高管明显违反公司守则的行为进行调查。

“我们最近发现，在中国的某些管理人员显然违反了MTS的行为守则，包括与一家可能在特定市场与MTS形成竞争的独立企业有牵扯，”MTS在声明中表示。

该公司称，调查将导致其推迟发布第四季和全年财报。

MTS Systems股价收平，早盘一度下挫近9%。(完)

(编译 徐文焰；审校 张明钧)

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