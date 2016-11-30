美国工业传感器生产商MTS称正调查中国高管违反公司守则行为

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月29日 - 美国工业传感器生产商MTS Systems(MTSC.O)周二表示，正针对中国业务部分高管明显违反公司守则的行为进行调查。
“我们最近发现，在中国的某些管理人员显然违反了MTS的行为守则，包括与一家可能在特定市场与MTS形成竞争的独立企业有牵扯，”MTS在声明中表示。
该公司称，调查将导致其推迟发布第四季和全年财报。
MTS Systems股价收平，早盘一度下挫近9%。(完)
(编译 徐文焰；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。